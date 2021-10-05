да там мутно, ЦНАПы же работают, наверно, отменили или ограничили только в военных областях
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 18:35
да там мутно, ЦНАПы же работают, наверно, отменили или ограничили только в военных областях
Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:42
Re: Ідея Банк
Підняли ставки до 15% на 2 міс
Додано: Суб 27 сер, 2022 21:07
Re: Ідея Банк
Польський Getin Holding відмовився від продажу львівського Ідея Банку через війну.
«У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією в Україні ... план продажу банку було скасовано, а активи та зобов'язання українських компаній більше не вважаються такими, що призначені для продажу», – йдеться в повідомленні.
За час війни Getin списала 230,6 млн злотых (1,9 млрд грн) через знецінення українських активів. Крім банку, їм належить київська фінкомпанія ТОВ «Нью Фінанс Сервіс».
Зараз в Україні працюють 67 відділень Ідея Банку, що становить близько 87% його мережі. Банк поступово відновлює кредитну діяльність там, де це можливо з міркувань безпеки.
Нагадаємо, у лютому Антимонопольний комітет дозволив ПУМБ Ріната Ахметова придбати «дочку» польського Idea Bank у Getin Holding S.A.
Додано: Нед 28 сер, 2022 17:58
Re: Ідея Банк
Шановні, підкажіть яку кредитку тута попрохати щоб хлібчика в магазинах купляти? Може якісь ще залишились приварки малозабезпеченим у кедах, мож кешбек?
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:47
Була О'карта (зараз її вже новим не видають), давали 5% на онлайн покупки, було 30 к в мене, на початку війни залишили 9 к, зараз лежить на полці.Покарав її.
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:55
онлайн которая
остался "кешбек" в виде норм DCC, в болты/уберы и прочие Пейпалы (Сейчас невыгодно, до повышения доллара норм было) пихать
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:59
я б зараз оцю взяв
...обов'язково з "+"
там грейс 33доби на безкоштовний обнал
Бімба
І єтаа, зразу з порогу кричить, що вам БЕЗ страховки, а то іДея туга на вухо і зразу тулить ту страХівку
Зараз переглядають цей форум: valya і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|