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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:40

  swan forever написав:
  melkh написав:
  alex lem написав:Шановні, підкажіть яку кредитку тута попрохати щоб хлібчика в магазинах купляти? Може якісь ще залишились приварки малозабезпеченим у кедах, мож кешбек? :)

Була О'карта (зараз її вже новим не видають), давали 5% на онлайн покупки, було 30 к в мене, на початку війни залишили 9 к, зараз лежить на полці.Покарав її.


А шо, снова включили 5% за ондлайн платежи?
Коли це трапилось?

Там же в прошедшем времени написано, Идея не возобновляла кешбек по картам.
antey718
 
Повідомлень: 771
З нами з: 03.08.13
Подякував: 49 раз.
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  #<1 ... 30313233
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