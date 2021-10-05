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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:40
swan forever написав: melkh написав: alex lem написав:
Шановні, підкажіть яку кредитку тута попрохати щоб хлібчика в магазинах купляти? Може якісь ще залишились приварки малозабезпеченим у кедах, мож кешбек?
Була О'карта (зараз її вже новим не видають), давали 5% на онлайн покупки, було 30 к в мене, на початку війни залишили 9 к, зараз лежить на полці.Покарав її.
А шо, снова включили 5% за ондлайн платежи?
Коли це трапилось?
Там же в прошедшем времени написано, Идея не возобновляла кешбек по картам.
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Нед 28 сер, 2022 19:53
cohan
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