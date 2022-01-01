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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:40
swan forever написав: melkh написав: alex lem написав:
Шановні, підкажіть яку кредитку тута попрохати щоб хлібчика в магазинах купляти? Може якісь ще залишились приварки малозабезпеченим у кедах, мож кешбек?
Була О'карта (зараз її вже новим не видають), давали 5% на онлайн покупки, було 30 к в мене, на початку війни залишили 9 к, зараз лежить на полці.Покарав її.
А шо, снова включили 5% за ондлайн платежи?
Коли це трапилось?
Там же в прошедшем времени написано, Идея не возобновляла кешбек по картам.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 14:39
Сегодня идея категорически отказалась оформлять КБВ+ без страховки.
Заявка подавалась через сайт, согласовали лимит, а на отделении - вылезла страховка.
И ни заявку менять не хотят, ни заново без страховки оформлять. Ни отделение, ни кц, все ушли в отказ, ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся ))
Лимит согласовали небольшой, поэтому пока взял таймаут.
И это при наличии о.карты с лимитом 30+ без прострочек ))
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:10
dr_morgenstern написав:
ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся
dr_morgenstern написав:
поэтому пока взял таймаут
Тому і не бояться. Я-то кажуть: "дістав - стріляй"
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