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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:40
swan forever написав: melkh написав: alex lem написав:
Шановні, підкажіть яку кредитку тута попрохати щоб хлібчика в магазинах купляти? Може якісь ще залишились приварки малозабезпеченим у кедах, мож кешбек?
Була О'карта (зараз її вже новим не видають), давали 5% на онлайн покупки, було 30 к в мене, на початку війни залишили 9 к, зараз лежить на полці.Покарав її.
А шо, снова включили 5% за ондлайн платежи?
Коли це трапилось?
Там же в прошедшем времени написано, Идея не возобновляла кешбек по картам.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 14:39
Сегодня идея категорически отказалась оформлять КБВ+ без страховки.
Заявка подавалась через сайт, согласовали лимит, а на отделении - вылезла страховка.
И ни заявку менять не хотят, ни заново без страховки оформлять. Ни отделение, ни кц, все ушли в отказ, ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся ))
Лимит согласовали небольшой, поэтому пока взял таймаут.
И это при наличии о.карты с лимитом 30+ без прострочек ))
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:10
dr_morgenstern написав:
ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся
dr_morgenstern написав:
поэтому пока взял таймаут
Тому і не бояться. Як-то кажуть: "дістав - стріляй"
Востаннє редагувалось klug
в Пон 29 сер, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:59
dr_morgenstern написав:
Сегодня идея категорически отказалась оформлять КБВ+ без страховки
Зайдите в др. отд-е (через +30дн если был запрос в УБКИ)
Эти свой КейПиАй выращивают
Да и старую кредитку не мешало бы закрыть!
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Додано: Пон 29 сер, 2022 16:00
По вайт+ комусь більше 30 наливали?
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Додано: Пон 29 сер, 2022 16:36
2XL написав:
По вайт+ комусь більше 30 наливали?
А там кажись это максимум согласно Тарифу
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Додано: Пон 29 сер, 2022 16:58
klug написав: dr_morgenstern написав:
ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся
dr_morgenstern написав:
поэтому пока взял таймаут
Тому і не бояться. Я-то кажуть: "дістав - стріляй"
Всему свое время.
Сегодня - отказались давать на подпись договор без страховки. Заявку я не аннулировал, хоть и просили.
Завтра - письменное требование заключить д-р на условиях публичного по согласованной заявке - чтоб зафиксировать факт отказа с их стороны. Послезавтра - жалоба в НБУ.
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:00
dr_morgenstern написав:
Сегодня идея категорически отказалась оформлять КБВ+ без страховки.
Заявка подавалась через сайт, согласовали лимит, а на отделении - вылезла страховка.
И ни заявку менять не хотят, ни заново без страховки оформлять. Ни отделение, ни кц, все ушли в отказ, ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся ))
Лимит согласовали небольшой, поэтому пока взял таймаут.
И это при наличии о.карты с лимитом 30+ без прострочек ))
Напишите какое отделение. Страна должна знать "героев". Тоже хочу на днях зайти открыть без страховки.
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ramaz
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:03
Amethyst написав: dr_morgenstern написав:
Сегодня идея категорически отказалась оформлять КБВ+ без страховки
Зайдите в др. отд-е (через +30дн если был запрос в УБКИ)
Эти свой КейПиАй выращивают
Да и старую кредитку не мешало бы закрыть!
Благодарю за совет!
Тоже думал аннулировать согласованную онлайн-заявку и подъехать в другое отделение попробовать, но уж больно далеко они у нас разнесены, да и сначала нужно "добить" эту ситуацию.
Закрывать о.карту не очень хочется, т.к. несколько раз уже выручала сильно за последние полгода. Да и не выдают их уже, вроде.
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:07
ramaz написав:Напишите какое отделение. Страна должна знать "героев". Тоже хочу на днях зайти открыть без страховки.
Одесса, отделение на Бунина угол Красный переулок.
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dr_morgenstern
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