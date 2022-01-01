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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:40

  swan forever написав:
  melkh написав:
  alex lem написав:Шановні, підкажіть яку кредитку тута попрохати щоб хлібчика в магазинах купляти? Може якісь ще залишились приварки малозабезпеченим у кедах, мож кешбек? :)

Була О'карта (зараз її вже новим не видають), давали 5% на онлайн покупки, було 30 к в мене, на початку війни залишили 9 к, зараз лежить на полці.Покарав її.


А шо, снова включили 5% за ондлайн платежи?
Коли це трапилось?

Там же в прошедшем времени написано, Идея не возобновляла кешбек по картам.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:39

Re: Ідея Банк

Сегодня идея категорически отказалась оформлять КБВ+ без страховки.
Заявка подавалась через сайт, согласовали лимит, а на отделении - вылезла страховка.
И ни заявку менять не хотят, ни заново без страховки оформлять. Ни отделение, ни кц, все ушли в отказ, ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся ))
Лимит согласовали небольшой, поэтому пока взял таймаут.
И это при наличии о.карты с лимитом 30+ без прострочек ))
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:10

  dr_morgenstern написав:ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся

  dr_morgenstern написав:поэтому пока взял таймаут

Тому і не бояться. Як-то кажуть: "дістав - стріляй"
Востаннє редагувалось klug в Пон 29 сер, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:59

Re: Ідея Банк

  dr_morgenstern написав:Сегодня идея категорически отказалась оформлять КБВ+ без страховки

Зайдите в др. отд-е (через +30дн если был запрос в УБКИ)
Эти свой КейПиАй выращивают :mrgreen:
Да и старую кредитку не мешало бы закрыть!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 16:00

Re: Ідея Банк

По вайт+ комусь більше 30 наливали?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 16:36

  2XL написав:По вайт+ комусь більше 30 наливали?

А там кажись это максимум согласно Тарифу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 16:58

Re: Ідея Банк

klug написав:
  dr_morgenstern написав:ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся

  dr_morgenstern написав:поэтому пока взял таймаут

Тому і не бояться. Я-то кажуть: "дістав - стріляй"
Всему свое время.
Сегодня - отказались давать на подпись договор без страховки. Заявку я не аннулировал, хоть и просили.
Завтра - письменное требование заключить д-р на условиях публичного по согласованной заявке - чтоб зафиксировать факт отказа с их стороны. Послезавтра - жалоба в НБУ.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:00

  dr_morgenstern написав:Сегодня идея категорически отказалась оформлять КБВ+ без страховки.
Заявка подавалась через сайт, согласовали лимит, а на отделении - вылезла страховка.
И ни заявку менять не хотят, ни заново без страховки оформлять. Ни отделение, ни кц, все ушли в отказ, ст. 55 ЗУ профильного не для них, НБУ тоже не боятся ))
Лимит согласовали небольшой, поэтому пока взял таймаут.
И это при наличии о.карты с лимитом 30+ без прострочек ))

Напишите какое отделение. Страна должна знать "героев". Тоже хочу на днях зайти открыть без страховки.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:03

Re: Ідея Банк

Amethyst написав:
  dr_morgenstern написав:Сегодня идея категорически отказалась оформлять КБВ+ без страховки

Зайдите в др. отд-е (через +30дн если был запрос в УБКИ)
Эти свой КейПиАй выращивают :mrgreen:
Да и старую кредитку не мешало бы закрыть!
Благодарю за совет!

Тоже думал аннулировать согласованную онлайн-заявку и подъехать в другое отделение попробовать, но уж больно далеко они у нас разнесены, да и сначала нужно "добить" эту ситуацию.

Закрывать о.карту не очень хочется, т.к. несколько раз уже выручала сильно за последние полгода. Да и не выдают их уже, вроде.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:07

Re: Ідея Банк

ramaz написав:Напишите какое отделение. Страна должна знать "героев". Тоже хочу на днях зайти открыть без страховки.

Одесса, отделение на Бунина угол Красный переулок.
dr_morgenstern
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