Если был отказ со стороны банка, то ждать надо 3 месяца. А вот, если со стороны клиента, -- без понятия.
Заявка действительна до конца месяца, в котором заявка была подана.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:24
Re: Ідея Банк
Если был отказ со стороны банка, то ждать надо 3 месяца. А вот, если со стороны клиента, -- без понятия.
Заявка действительна до конца месяца, в котором заявка была подана.
Додано: Пон 29 сер, 2022 18:41
Дело в том, шо решение о страховке принимает именно отд-е. Т.е. если клиенту сообщили, шо страховку "низзя отменить", то клиент просто не подписывает доки и запрос на скоринг просто не уходит, и бонусы менагеру не начисляются
А вот если ушла таки заява на скоринг, то отд-е типа своё отработало и клиент "сам дурак"
Не аннулировав заявку клиент может просто подождать и отд-е может через 1..2дн и предумать и таки отменить страх, получив меньший КПАй. А можно пойти и в др. отд-е
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