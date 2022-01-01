RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:24

Re: Ідея Банк

  Amethyst написав:Зайдите в др. отд-е (через +30дн если был запрос в УБКИ)
Если был отказ со стороны банка, то ждать надо 3 месяца. А вот, если со стороны клиента, -- без понятия.

  dr_morgenstern написав:...Заявку я не аннулировал, хоть и просили.
Заявка действительна до конца месяца, в котором заявка была подана.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4669
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:41

  Howl написав:
  Amethyst написав:Зайдите в др. отд-е (через +30дн если был запрос в УБКИ)
Если был отказ со стороны банка, то ждать надо 3 месяца. А вот, если со стороны клиента, -- без понятия.

  dr_morgenstern написав:...Заявку я не аннулировал, хоть и просили.
Заявка действительна до конца месяца, в котором заявка была подана.

Дело в том, шо решение о страховке принимает именно отд-е. Т.е. если клиенту сообщили, шо страховку "низзя отменить", то клиент просто не подписывает доки и запрос на скоринг просто не уходит, и бонусы менагеру не начисляются :)
А вот если ушла таки заява на скоринг, то отд-е типа своё отработало и клиент "сам дурак" :(
Не аннулировав заявку клиент может просто подождать и отд-е может через 1..2дн и предумать и таки отменить страх, получив меньший КПАй. А можно пойти и в др. отд-е
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
7
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bumerr, liliya_logical, ramaz, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 226, 227, 228
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2273 1275192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 сер, 2022 19:00
wolt450
Райффайзен Банк 1 ... 37, 38, 39
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
381 460885
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 сер, 2022 18:10
cohan
Банк Восток 1, 2, 3, 4
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
36 85706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 сер, 2022 12:41
bim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (477)
29.08.2022 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.