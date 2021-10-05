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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:24

Re: Ідея Банк

  Amethyst написав:Зайдите в др. отд-е (через +30дн если был запрос в УБКИ)
Если был отказ со стороны банка, то ждать надо 3 месяца. А вот, если со стороны клиента, -- без понятия.

  dr_morgenstern написав:...Заявку я не аннулировал, хоть и просили.
Заявка действительна до конца месяца, в котором заявка была подана.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:41

  Howl написав:
  Amethyst написав:Зайдите в др. отд-е (через +30дн если был запрос в УБКИ)
Если был отказ со стороны банка, то ждать надо 3 месяца. А вот, если со стороны клиента, -- без понятия.

  dr_morgenstern написав:...Заявку я не аннулировал, хоть и просили.
Заявка действительна до конца месяца, в котором заявка была подана.

Дело в том, шо решение о страховке принимает именно отд-е. Т.е. если клиенту сообщили, шо страховку "низзя отменить", то клиент просто не подписывает доки и запрос на скоринг просто не уходит, и бонусы менагеру не начисляются :)
А вот если ушла таки заява на скоринг, то отд-е типа своё отработало и клиент "сам дурак" :(
Не аннулировав заявку клиент может просто подождать и отд-е может через 1..2дн и предумать и таки отменить страх, получив меньший КПАй. А можно пойти и в др. отд-е
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:31

Re: Ідея Банк

Amethyst, я делал заявку на карту через сайт. Запросы пошли в УБКИ и по ходу заполнения анкеты проходил предварительный скоринг несколько раз. Если в конце скоринг прошёл, то пригласили б в отделение банка. В итоге отказ и попытка через 3 месяца.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:34

Ну да, если біл запрос УБКИ, то мона гулять +3 мес (
Amethyst
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