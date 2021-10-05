Amethyst написав:Зайдите в др. отд-е (через +30дн если был запрос в УБКИ)
Если был отказ со стороны банка, то ждать надо 3 месяца. А вот, если со стороны клиента, -- без понятия.
dr_morgenstern написав:...Заявку я не аннулировал, хоть и просили.
Заявка действительна до конца месяца, в котором заявка была подана.
Дело в том, шо решение о страховке принимает именно отд-е. Т.е. если клиенту сообщили, шо страховку "низзя отменить", то клиент просто не подписывает доки и запрос на скоринг просто не уходит, и бонусы менагеру не начисляются А вот если ушла таки заява на скоринг, то отд-е типа своё отработало и клиент "сам дурак" Не аннулировав заявку клиент может просто подождать и отд-е может через 1..2дн и предумать и таки отменить страх, получив меньший КПАй. А можно пойти и в др. отд-е
Amethyst, я делал заявку на карту через сайт. Запросы пошли в УБКИ и по ходу заполнения анкеты проходил предварительный скоринг несколько раз. Если в конце скоринг прошёл, то пригласили б в отделение банка. В итоге отказ и попытка через 3 месяца.