Да выкиньте ту Ошку! Всьоо, сссссссссдулась она.
Обнулите лимит и закажите КБВ+
Ну можете чиста дебетку еще оформить -- Гриин, ну там под депо какие, с неё хоть р2р нашару.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:22
Re: Ідея Банк
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:36
Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.
Хотя именно 5% вряд ли уже будет...
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