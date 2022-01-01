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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:22

Re: Ідея Банк

  dr_morgenstern написав:Забыл уточнить

Да выкиньте ту Ошку! Всьоо, сссссссссдулась она.
Обнулите лимит и закажите КБВ+
Ну можете чиста дебетку еще оформить -- Гриин, ну там под депо какие, с неё хоть р2р нашару.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:36

Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.

Хотя именно 5% вряд ли уже будет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:41

  Vorlon написав:Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.

Хотя именно 5% вряд ли уже будет...

Хм. Лаана, пойду пороюсь в мусорном ведре :)
Amethyst
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Повідомлень: 3023
З нами з: 05.05.21
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