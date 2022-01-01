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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:22
dr_morgenstern написав:
Забыл уточнить
Да выкиньте ту Ошку! Всьоо, сссссссссдулась она.
Обнулите лимит и закажите КБВ+
Ну можете чиста дебетку еще оформить -- Гриин, ну там под депо какие, с неё хоть р2р нашару.
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Amethyst
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:36
Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.
Хотя именно 5% вряд ли уже будет...
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Vorlon
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:41
Vorlon написав:Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.
Хотя именно 5% вряд ли уже будет...
Хм. Лаана, пойду пороюсь в мусорном ведре
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Додано: Сер 31 сер, 2022 06:05
Amethyst написав:
ХИ-клиентам
Периодически встречаю это выражение - ХИ-клиенты. Это кто такие?
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Додано: Сер 31 сер, 2022 06:15
Amethyst написав:
Ну да, если біл запрос УБКИ, то мона гулять +3 мес (
А почему именно три? Это условно, мол, раньше нет смысла, банк быстро не передумали, или это какой-то официальный регламент, и раньше трёх месяцев банк даже заявку принимать не будет?
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