Да выкиньте ту Ошку! Всьоо, сссссссссдулась она.
Обнулите лимит и закажите КБВ+
Ну можете чиста дебетку еще оформить -- Гриин, ну там под депо какие, с неё хоть р2р нашару.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:22
Re: Ідея Банк
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:36
Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.
Хотя именно 5% вряд ли уже будет...
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:41
Хм. Лаана, пойду пороюсь в мусорном ведре
Додано: Сер 31 сер, 2022 06:05
Додано: Сер 31 сер, 2022 06:15
А почему именно три? Это условно, мол, раньше нет смысла, банк быстро не передумает, или это какой-то официальный регламент, и раньше трёх месяцев банк даже заявку принимать не будет?
Востаннє редагувалось candidat в Сер 31 сер, 2022 06:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 сер, 2022 06:27
Забавные креативщики у Идеи
Во-первых, если захотели использовать французское выражение карт-бланш, то пишется оно - carte blanche (не card)
А во-вторых, card blanche white это дословно "карта белая-белая"
"гарячий и савсэм белий" (с)
Додано: Сер 31 сер, 2022 07:39
Re: Ідея Банк
Так в тому й фішка, взяли вираз "карт бланш" і обіграли з card
А взагалі, продукту бозна скільки років, чого ви тільки зацікавились тим креативом
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:32
Re: Ідея Банк
Если был отказ со стороны банка, то банк сам заявляет гулять 3 месяца. А вот, что касается отказа со стороны клиента, если был запрос в кредитное бюро, то хз -- уточнять надо у поддержки банка.
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:43
французский язык - великий язык, а нация - великая нация, кстати, влияющая на Польшу очень давно
есть у них одно словечко: фр. blanchir — букв. мыть, белить, отбеливать,
и вот тут уже вполне проявляется (белеет) банковская тематика
не все так просто как кажется
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