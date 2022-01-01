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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:22

Re: Ідея Банк

  dr_morgenstern написав:Забыл уточнить

Да выкиньте ту Ошку! Всьоо, сссссссссдулась она.
Обнулите лимит и закажите КБВ+
Ну можете чиста дебетку еще оформить -- Гриин, ну там под депо какие, с неё хоть р2р нашару.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:36

Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.

Хотя именно 5% вряд ли уже будет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:41

  Vorlon написав:Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.

Хотя именно 5% вряд ли уже будет...

Хм. Лаана, пойду пороюсь в мусорном ведре :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 06:05

  Amethyst написав:ХИ-клиентам

Периодически встречаю это выражение - ХИ-клиенты. Это кто такие?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 06:15

  Amethyst написав:Ну да, если біл запрос УБКИ, то мона гулять +3 мес (

А почему именно три? Это условно, мол, раньше нет смысла, банк быстро не передумает, или это какой-то официальный регламент, и раньше трёх месяцев банк даже заявку принимать не будет?
Востаннє редагувалось candidat в Сер 31 сер, 2022 06:27, всього редагувалось 1 раз.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 06:27

Забавные креативщики у Идеи :)
Во-первых, если захотели использовать французское выражение карт-бланш, то пишется оно - carte blanche (не card)
А во-вторых, card blanche white это дословно "карта белая-белая"
"гарячий и савсэм белий" (с) :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 07:39

Re: Ідея Банк

candidat написав:Забавные креативщики у Идеи :)
Во-первых, если захотели использовать французское выражение карт-бланш, то пишется оно - carte blanche (не card)
А во-вторых, card blanche white это дословно "карта белая-белая"
"гарячий и савсэм белий" (с) :D
Так в тому й фішка, взяли вираз "карт бланш" і обіграли з card
А взагалі, продукту бозна скільки років, чого ви тільки зацікавились тим креативом :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:32

Re: Ідея Банк

  candidat написав:...это какой-то официальный регламент, и раньше трёх месяцев банк даже заявку принимать не будет?
Если был отказ со стороны банка, то банк сам заявляет гулять 3 месяца. А вот, что касается отказа со стороны клиента, если был запрос в кредитное бюро, то хз -- уточнять надо у поддержки банка.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:43

  candidat написав:Забавные креативщики у Идеи :)
Во-первых, если захотели использовать французское выражение карт-бланш, то пишется оно - carte blanche (не card)
А во-вторых, card blanche white это дословно "карта белая-белая"
"гарячий и савсэм белий" (с) :D


французский язык - великий язык, а нация - великая нация, кстати, влияющая на Польшу очень давно

есть у них одно словечко: фр. blanchir — букв. мыть, белить, отбеливать,
и вот тут уже вполне проявляется (белеет) банковская тематика

не все так просто как кажется :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:17

  cohan написав:французский язык - великий язык, а нация - великая нация, кстати, влияющая на Польшу очень давно
есть у них одно словечко: фр. blanchir — букв. мыть, белить, отбеливать!!,
и вот тут уже вполне проявляется (белеет) банковская тематика
так вооот почему всегда два-три десятка человек в кассу тут - бланшируют.
flysoulfly
 
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