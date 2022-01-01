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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:22
dr_morgenstern написав:
Забыл уточнить
Да выкиньте ту Ошку! Всьоо, сссссссссдулась она.
Обнулите лимит и закажите КБВ+
Ну можете чиста дебетку еще оформить -- Гриин, ну там под депо какие, с неё хоть р2р нашару.
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Amethyst
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:36
Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.
Хотя именно 5% вряд ли уже будет...
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Vorlon
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:41
Vorlon написав:Amethyst
Зачем выкидывать? С сентября в значительной мере (или даже в полной согласно срока по Меморандуму) восстанавливается интерчендж. Думаю все (или почти все) банки в свою очередь начнут восстанавливать кэшбек.
Хотя именно 5% вряд ли уже будет...
Хм. Лаана, пойду пороюсь в мусорном ведре
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Amethyst
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Додано: Сер 31 сер, 2022 06:05
Amethyst написав:
ХИ-клиентам
Периодически встречаю это выражение - ХИ-клиенты. Это кто такие?
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Додано: Сер 31 сер, 2022 06:15
Amethyst написав:
Ну да, если біл запрос УБКИ, то мона гулять +3 мес (
А почему именно три? Это условно, мол, раньше нет смысла, банк быстро не передумает, или это какой-то официальный регламент, и раньше трёх месяцев банк даже заявку принимать не будет?
Востаннє редагувалось candidat
в Сер 31 сер, 2022 06:27, всього редагувалось 1 раз.
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candidat
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Додано: Сер 31 сер, 2022 06:27
Забавные креативщики у Идеи
Во-первых, если захотели использовать французское выражение карт-бланш, то пишется оно - carte blanche (не card)
А во-вторых, card blanche white это дословно "карта белая-белая"
"гарячий и савсэм белий" (с)
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candidat
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Додано: Сер 31 сер, 2022 07:39
candidat написав:
Забавные креативщики у Идеи
Во-первых, если захотели использовать французское выражение карт-бланш, то пишется оно - carte blanche (не card)
А во-вторых, card blanche white это дословно "карта белая-белая"
"гарячий и савсэм белий" (с)
Так в тому й фішка, взяли вираз "карт бланш" і обіграли з card
А взагалі, продукту бозна скільки років, чого ви тільки зацікавились тим креативом
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Faceless
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:32
candidat написав:
...это какой-то официальный регламент, и раньше трёх месяцев банк даже заявку принимать не будет?
Если был отказ со стороны банка, то банк сам заявляет гулять 3 месяца. А вот, что касается отказа со стороны клиента, если был запрос в кредитное бюро, то хз -- уточнять надо у поддержки банка.
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Howl
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:43
candidat написав:
Забавные креативщики у Идеи
Во-первых, если захотели использовать французское выражение карт-бланш, то пишется оно - carte blanche (не card)
А во-вторых, card blanche white это дословно "карта белая-белая"
"гарячий и савсэм белий" (с)
французский язык - великий язык, а нация - великая нация, кстати, влияющая на Польшу очень давно
есть у них одно словечко: фр. blanchir — букв. мыть, белить, отбеливать,
и вот тут уже вполне проявляется (белеет) банковская тематика
не все так просто как кажется
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cohan
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Додано: Сер 31 сер, 2022 13:17
cohan написав:
французский язык - великий язык, а нация - великая нация, кстати, влияющая на Польшу очень давно
есть у них одно словечко: фр. blanchir
— букв. мыть, белить, отбеливать!!
,
и вот тут уже вполне проявляется (белеет) банковская тематика
так вооот почему всегда два-три десятка человек в кассу тут - бланшируют.
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flysoulfly
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