Додано: Сер 31 сер, 2022 14:29
Довелося сьогоднi вiдвiдати Iдею з причини закiнчення термiну КБО. Помiж iншого працiвницi запропронували вiдкриту нову кредитку з "плюсом". На зауваження, що страхiвка не потрiбна в принципi повiдомили, що залюбки вiдкриють картку без страxiвки, буцiмто страхiвки якраз нав'язувають при замовленнi картки на сайтi. Нiбито хоча людина i замовля картку без страхiвки а вони навмисне присилають рiшення кредитного комiтету зi страхiвкою. А от у вiддiленнi менi гарантували кредитку без страхiвки. Щоправда сказали, що лiмiт скорiш за все у цьому випадку буде занижений. Поки обмiрковую що варто закрити О-карту чи КБО (сказали що при наявностi двох кредиток з лiмiтом - третю не дадуть). Ще почекаю - може ось-ось повернуть iнтерчендж, а з ним i кешбеки