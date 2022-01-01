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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:29

Re: Ідея Банк

Довелося сьогоднi вiдвiдати Iдею з причини закiнчення термiну КБО. Помiж iншого працiвницi запропронували вiдкриту нову кредитку з "плюсом". На зауваження, що страхiвка не потрiбна в принципi повiдомили, що залюбки вiдкриють картку без страxiвки, буцiмто страхiвки якраз нав'язувають при замовленнi картки на сайтi. Нiбито хоча людина i замовля картку без страхiвки а вони навмисне присилають рiшення кредитного комiтету зi страхiвкою. А от у вiддiленнi менi гарантували кредитку без страхiвки. Щоправда сказали, що лiмiт скорiш за все у цьому випадку буде занижений. Поки обмiрковую що варто закрити О-карту чи КБО (сказали що при наявностi двох кредиток з лiмiтом - третю не дадуть). Ще почекаю - може ось-ось повернуть iнтерчендж, а з ним i кешбеки
Alien
 
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  #<1 ... 33343536
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