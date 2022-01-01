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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:29

Re: Ідея Банк

Довелося сьогоднi вiдвiдати Iдею з причини закiнчення термiну КБО. Помiж iншого працiвницi запропронували вiдкриту нову кредитку з "плюсом". На зауваження, що страхiвка не потрiбна в принципi повiдомили, що залюбки вiдкриють картку без страxiвки, буцiмто страхiвки якраз нав'язувають при замовленнi картки на сайтi. Нiбито хоча людина i замовля картку без страхiвки а вони навмисне присилають рiшення кредитного комiтету зi страхiвкою. А от у вiддiленнi менi гарантували кредитку без страхiвки. Щоправда сказали, що лiмiт скорiш за все у цьому випадку буде занижений. Поки обмiрковую що варто закрити О-карту чи КБО (сказали що при наявностi двох кредиток з лiмiтом - третю не дадуть). Ще почекаю - може ось-ось повернуть iнтерчендж, а з ним i кешбеки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:35

Карт-бланш це надання широких прав на будь-яку діяльність. «Давати кому-небудь карт-бланш» означає «уповноважувати на дії на свій розсуд». Приклад: «тренер дає фігуристові карт-бланш на виконання довільної програми», тобто дозволяє йому будувати цю програму на свій розсуд.

Французьке вираз Carte Blanche дослівно перекладається як «чистий аркуш» або «порожній бланк», на якому його власник може написати все, що йому заманеться. Звідси і алегорія.
greenozon
 
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