RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:29

Re: Ідея Банк

Довелося сьогоднi вiдвiдати Iдею з причини закiнчення термiну КБО. Помiж iншого працiвницi запропронували вiдкриту нову кредитку з "плюсом". На зауваження, що страхiвка не потрiбна в принципi повiдомили, що залюбки вiдкриють картку без страxiвки, буцiмто страхiвки якраз нав'язувають при замовленнi картки на сайтi. Нiбито хоча людина i замовля картку без страхiвки а вони навмисне присилають рiшення кредитного комiтету зi страхiвкою. А от у вiддiленнi менi гарантували кредитку без страхiвки. Щоправда сказали, що лiмiт скорiш за все у цьому випадку буде занижений. Поки обмiрковую що варто закрити О-карту чи КБО (сказали що при наявностi двох кредиток з лiмiтом - третю не дадуть). Ще почекаю - може ось-ось повернуть iнтерчендж, а з ним i кешбеки
Alien
 
Повідомлень: 649
З нами з: 12.01.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:35

Карт-бланш це надання широких прав на будь-яку діяльність. «Давати кому-небудь карт-бланш» означає «уповноважувати на дії на свій розсуд». Приклад: «тренер дає фігуристові карт-бланш на виконання довільної програми», тобто дозволяє йому будувати цю програму на свій розсуд.

Французьке вираз Carte Blanche дослівно перекладається як «чистий аркуш» або «порожній бланк», на якому його власник може написати все, що йому заманеться. Звідси і алегорія.
greenozon
 
Повідомлень: 14115
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:38

як тут автопролонгація по депозиту відключається?
J
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:47

  J написав:як тут автопролонгація по депозиту відключається?

не знаю бо тут низькі ставки
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1415 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:00

  J написав:як тут автопролонгація по депозиту відключається?

Звонком на горячую линию.
Danik
 
Повідомлень: 460
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2062 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Конкорд 1 ... 10, 11, 12
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
111 132688
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 09:17
Игорь Алексеевич
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 4, 5, 6
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
51 26027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 08:59
cohan
Альфа-Банк 1 ... 434, 435, 436
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4353 1812078
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 08:38
BBC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (529)
02.09.2022 10:07
АСКА (337)
02.09.2022 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.