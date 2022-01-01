RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:29

Re: Ідея Банк

Довелося сьогоднi вiдвiдати Iдею з причини закiнчення термiну КБО. Помiж iншого працiвницi запропронували вiдкриту нову кредитку з "плюсом". На зауваження, що страхiвка не потрiбна в принципi повiдомили, що залюбки вiдкриють картку без страxiвки, буцiмто страхiвки якраз нав'язувають при замовленнi картки на сайтi. Нiбито хоча людина i замовля картку без страхiвки а вони навмисне присилають рiшення кредитного комiтету зi страхiвкою. А от у вiддiленнi менi гарантували кредитку без страхiвки. Щоправда сказали, що лiмiт скорiш за все у цьому випадку буде занижений. Поки обмiрковую що варто закрити О-карту чи КБО (сказали що при наявностi двох кредиток з лiмiтом - третю не дадуть). Ще почекаю - може ось-ось повернуть iнтерчендж, а з ним i кешбеки
Alien
 
Повідомлень: 674
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:35

Карт-бланш це надання широких прав на будь-яку діяльність. «Давати кому-небудь карт-бланш» означає «уповноважувати на дії на свій розсуд». Приклад: «тренер дає фігуристові карт-бланш на виконання довільної програми», тобто дозволяє йому будувати цю програму на свій розсуд.

Французьке вираз Carte Blanche дослівно перекладається як «чистий аркуш» або «порожній бланк», на якому його власник може написати все, що йому заманеться. Звідси і алегорія.
greenozon
 
Повідомлень: 14138
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:38

як тут автопролонгація по депозиту відключається?
J
 
Повідомлень: 5374
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:47

  J написав:як тут автопролонгація по депозиту відключається?

не знаю бо тут низькі ставки
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6975
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1417 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:00

  J написав:як тут автопролонгація по депозиту відключається?

Звонком на горячую линию.
Danik
 
Повідомлень: 460
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:38

тут выплаты с Сечи или Мегабанка кто-то получал?

что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп)
- чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 968
З нами з: 13.01.09
Подякував: 417 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:21

Re: Ідея Банк

З дебітної ідеї не вдається тягнути альфою, хоча раніше легко. А от форвардом тягнеться.
Залишалась 1 коп. на КБО перед закриттям. Перевели її на зелену і взяли за цю послугу 5 грн комісу :mrgreen:
Депо "Довіра" під 15% https://ideabank.ua/uk/deposits/deposit-dovira
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5287
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 834 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: darmet, Incasso і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 442, 443, 444
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4434 1824339
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 вер, 2022 15:08
Vorlon
Райффайзен Банк 1 ... 41, 42, 43
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
421 467288
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 вер, 2022 15:04
uaprofi
ОТП БАНК 1 ... 20, 21, 22
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
213 112650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 вер, 2022 12:51
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4435)
07.09.2022 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.