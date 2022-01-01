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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:29

Re: Ідея Банк

Довелося сьогоднi вiдвiдати Iдею з причини закiнчення термiну КБО. Помiж iншого працiвницi запропронували вiдкриту нову кредитку з "плюсом". На зауваження, що страхiвка не потрiбна в принципi повiдомили, що залюбки вiдкриють картку без страxiвки, буцiмто страхiвки якраз нав'язувають при замовленнi картки на сайтi. Нiбито хоча людина i замовля картку без страхiвки а вони навмисне присилають рiшення кредитного комiтету зi страхiвкою. А от у вiддiленнi менi гарантували кредитку без страхiвки. Щоправда сказали, що лiмiт скорiш за все у цьому випадку буде занижений. Поки обмiрковую що варто закрити О-карту чи КБО (сказали що при наявностi двох кредиток з лiмiтом - третю не дадуть). Ще почекаю - може ось-ось повернуть iнтерчендж, а з ним i кешбеки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:35

Карт-бланш це надання широких прав на будь-яку діяльність. «Давати кому-небудь карт-бланш» означає «уповноважувати на дії на свій розсуд». Приклад: «тренер дає фігуристові карт-бланш на виконання довільної програми», тобто дозволяє йому будувати цю програму на свій розсуд.

Французьке вираз Carte Blanche дослівно перекладається як «чистий аркуш» або «порожній бланк», на якому його власник може написати все, що йому заманеться. Звідси і алегорія.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:38

як тут автопролонгація по депозиту відключається?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:47

  J написав:як тут автопролонгація по депозиту відключається?

не знаю бо тут низькі ставки
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:00

  J написав:як тут автопролонгація по депозиту відключається?

Звонком на горячую линию.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:38

тут выплаты с Сечи или Мегабанка кто-то получал?

что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп)
- чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:21

Re: Ідея Банк

З дебітної ідеї не вдається тягнути альфою, хоча раніше легко. А от форвардом тягнеться.
Залишалась 1 коп. на КБО перед закриттям. Перевели її на зелену і взяли за цю послугу 5 грн комісу :mrgreen:
Депо "Довіра" під 15% https://ideabank.ua/uk/deposits/deposit-dovira
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:27

  Мизантрóп написав:
  J написав:як тут автопролонгація по депозиту відключається?

не знаю бо тут низькі ставки

Тим більше треба відключати пролонгацію і валити звідси. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:29

  Ой+ написав:З дебітної ідеї не вдається тягнути альфою, хоча раніше легко. А от форвардом тягнеться.
Залишалась 1 коп. на КБО перед закриттям. Перевели її на зелену і взяли за цю послугу 5 грн комісу :mrgreen:
Депо "Довіра" під 15% https://ideabank.ua/uk/deposits/deposit-dovira

Крутий бізнес. :roll:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:33

Re: Ідея Банк

Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?
ihorsic
 
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