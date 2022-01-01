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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:54

Re: Ідея Банк

Запропонував банк кредит готівкою як ФОПу до 150к на 3 роки. Переплата за весь час до 90%, здається зараз гарною пропозицією. Є багато додаткових комісій, в тому числі за зняття і за обслуговування рахунку після 2 місяців. Хтось такий брав? Далеко їхати до відділення, і кінцеву суму обіцяють назвати тільки після надання всіх документів.
Я правильно розумію, що не повинен звітувати банкові куди вклав гроші?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:12

Re: Ідея Банк

  Пансер написав:Я правильно розумію, що не повинен звітувати банкові куди вклав гроші?
Якщо це не передбачено кредитним договором. Є кредити, які видаються під окремі цілі.

  Пансер написав:Далеко їхати до відділення, і кінцеву суму обіцяють назвати тільки після надання всіх документів.
Вам просто пропонують скористатися продуктом банку, але скорінг буде при подачі всіх даних і документів у відділенні банку. Банк може й відмовити у видачі кредиту.
Howl
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  #<1 ... 34353637
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