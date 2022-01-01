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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 10:54
Запропонував банк кредит готівкою як ФОПу до 150к на 3 роки. Переплата за весь час до 90%, здається зараз гарною пропозицією. Є багато додаткових комісій, в тому числі за зняття і за обслуговування рахунку після 2 місяців. Хтось такий брав? Далеко їхати до відділення, і кінцеву суму обіцяють назвати тільки після надання всіх документів.
Я правильно розумію, що не повинен звітувати банкові куди вклав гроші?
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Пансер
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Додано: Суб 24 вер, 2022 11:12
Пансер написав:
Я правильно розумію, що не повинен звітувати банкові куди вклав гроші?
Якщо це не передбачено кредитним договором. Є кредити, які видаються під окремі цілі.
Пансер написав:
Далеко їхати до відділення, і кінцеву суму обіцяють назвати тільки після надання всіх документів.
Вам просто пропонують скористатися продуктом банку, але скорінг буде при подачі всіх даних і документів у відділенні банку. Банк може й відмовити у видачі кредиту.
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