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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 10:54
Запропонував банк кредит готівкою як ФОПу до 150к на 3 роки. Переплата за весь час до 90%, здається зараз гарною пропозицією. Є багато додаткових комісій, в тому числі за зняття і за обслуговування рахунку після 2 місяців. Хтось такий брав? Далеко їхати до відділення, і кінцеву суму обіцяють назвати тільки після надання всіх документів.
Я правильно розумію, що не повинен звітувати банкові куди вклав гроші?
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Пансер
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Додано: Суб 24 вер, 2022 11:12
Пансер написав:
Я правильно розумію, що не повинен звітувати банкові куди вклав гроші?
Якщо це не передбачено кредитним договором. Є кредити, які видаються під окремі цілі.
Пансер написав:
Далеко їхати до відділення, і кінцеву суму обіцяють назвати тільки після надання всіх документів.
Вам просто пропонують скористатися продуктом банку, але скорінг буде при подачі всіх даних і документів у відділенні банку. Банк може й відмовити у видачі кредиту.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:10
ihorsic написав:
Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?
теж саме питання)
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Andey
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:19
Прийшов сьогодні вранці кажу давайте депо з соціальним $$$. А вони а ви давайте на таку ж суму в грн паралельно депо відкривайте. Вігвам кажу і пішов.... Ось такий досвід...
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ihorsic
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:22
Andey написав: ihorsic написав:
Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?
теж саме питання)
Сьогодні мені телефонували з відділення, я скористався нагодою і спитав про цей депо.
Якщо все насправді так, як розповіла манагер, не розумію навіщо вони взагалі впровадили цей продукт.
1. Треба відкрити рахунок за 1200грн. Навіть, якщо у вас вже є поточний валютний
2. Вам конвертують 50к грн. лише за умови, що ви разом з валютним відкриєте ще й гривневий депозит на 50к.
Я сказав менеджеру, що при таких умовах немає сенсу відкривати конвертаційний, вона погодилась.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:39
Клиент_ написав: Andey написав: ihorsic написав:
Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?
теж саме питання)
Сьогодні мені телефонували з відділення, я скористався нагодою і спитав про цей депо.
Якщо все насправді так, як розповіла манагер, не розумію навіщо вони взагалі впровадили цей продукт.
1. Треба відкрити рахунок за 1200грн. Навіть, якщо у вас вже є поточний валютний
2. Вам конвертують 50к грн. лише за умови, що ви разом з валютним відкриєте ще й гривневий депозит на 50к.
Я сказав менеджеру, що при таких умовах немає сенсу відкривати конвертаційний, вона погодилась.
ну хочь чесно визнали свою латексну природу 😂😂😂
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Andey
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:30
таки да, зашел сегодня в отделение, подтвердили что нужно еще открыть гривнедепо на 50К. Ну я им и сказал что они ган..доны, за сим и разошлись)
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Andey
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