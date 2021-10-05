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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:54

Re: Ідея Банк

Запропонував банк кредит готівкою як ФОПу до 150к на 3 роки. Переплата за весь час до 90%, здається зараз гарною пропозицією. Є багато додаткових комісій, в тому числі за зняття і за обслуговування рахунку після 2 місяців. Хтось такий брав? Далеко їхати до відділення, і кінцеву суму обіцяють назвати тільки після надання всіх документів.
Я правильно розумію, що не повинен звітувати банкові куди вклав гроші?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:12

Re: Ідея Банк

  Пансер написав:Я правильно розумію, що не повинен звітувати банкові куди вклав гроші?
Якщо це не передбачено кредитним договором. Є кредити, які видаються під окремі цілі.

  Пансер написав:Далеко їхати до відділення, і кінцеву суму обіцяють назвати тільки після надання всіх документів.
Вам просто пропонують скористатися продуктом банку, але скорінг буде при подачі всіх даних і документів у відділенні банку. Банк може й відмовити у видачі кредиту.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:10

  ihorsic написав:Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?

теж саме питання)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:19

Re: Ідея Банк

Прийшов сьогодні вранці кажу давайте депо з соціальним $$$. А вони а ви давайте на таку ж суму в грн паралельно депо відкривайте. Вігвам кажу і пішов.... Ось такий досвід...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:22

  Andey написав:
  ihorsic написав:Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?

теж саме питання)

Сьогодні мені телефонували з відділення, я скористався нагодою і спитав про цей депо.
Якщо все насправді так, як розповіла манагер, не розумію навіщо вони взагалі впровадили цей продукт.
1. Треба відкрити рахунок за 1200грн. Навіть, якщо у вас вже є поточний валютний
2. Вам конвертують 50к грн. лише за умови, що ви разом з валютним відкриєте ще й гривневий депозит на 50к.
Я сказав менеджеру, що при таких умовах немає сенсу відкривати конвертаційний, вона погодилась.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:39

  Клиент_ написав:
  Andey написав:
  ihorsic написав:Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?

теж саме питання)

Сьогодні мені телефонували з відділення, я скористався нагодою і спитав про цей депо.
Якщо все насправді так, як розповіла манагер, не розумію навіщо вони взагалі впровадили цей продукт.
1. Треба відкрити рахунок за 1200грн. Навіть, якщо у вас вже є поточний валютний
2. Вам конвертують 50к грн. лише за умови, що ви разом з валютним відкриєте ще й гривневий депозит на 50к.
Я сказав менеджеру, що при таких умовах немає сенсу відкривати конвертаційний, вона погодилась.

ну хочь чесно визнали свою латексну природу 😂😂😂
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:30

Re: Ідея Банк

таки да, зашел сегодня в отделение, подтвердили что нужно еще открыть гривнедепо на 50К. Ну я им и сказал что они ган..доны, за сим и разошлись)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:32

  ihorsic написав:Прийшов сьогодні вранці кажу давайте депо з соціальним $$$. А вони а ви давайте на таку ж суму в грн паралельно депо відкривайте. Вігвам кажу і пішов.... Ось такий досвід...

Не той банк "скунсом" назвали. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:45

Зато тут кредитка (карт бланш вайт +) хорошая.
demichh
 
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