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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:15
Кредитка КБО зі страховкою. Сьогодні зранку списалася сума на іноземному сайті (блокування позавчора). На рахунку був нуль, а тепер мінус. Мені треба:
- терміново поповнити рахунок до 18:00 сьогодні;
- ігнорувати й поповнювати в передостанній робочий день жовтня - страховки не буде
- ігнорувати й поповнювати в жовтні, страховки не уникнути
Яка з цих трьох опцій?
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Dimaa
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:26
Мизантрóп написав:
Ещё спамит банк люто,ЧС забит
да, прорывается
только военная хитрость и спасает
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cohan
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:33
cohan написав: Мизантрóп написав:
Ещё спамит банк люто,ЧС забит
да, прорывается
только военная хитрость и спасает
заводите под Идею отдельный номер телефона ?
или даете им номер соседа?
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:44
Dimaa написав:
Кредитка КБО зі страховкою. Сьогодні зранку списалася сума на іноземному сайті (блокування позавчора). На рахунку був нуль, а тепер мінус. Мені треба:
- терміново поповнити рахунок до 18:00 сьогодні;
- ігнорувати й поповнювати в передостанній робочий день жовтня - страховки не буде
- ігнорувати й поповнювати в жовтні, страховки не уникнути
Яка з цих трьох опцій?
Думаю, что вариант первый.
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Кащей
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:10
Надіслав СЕП і вже отримав)) дякую)
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Dimaa
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