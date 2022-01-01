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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:15

Кредитка КБО зі страховкою. Сьогодні зранку списалася сума на іноземному сайті (блокування позавчора). На рахунку був нуль, а тепер мінус. Мені треба:

- терміново поповнити рахунок до 18:00 сьогодні;
- ігнорувати й поповнювати в передостанній робочий день жовтня - страховки не буде
- ігнорувати й поповнювати в жовтні, страховки не уникнути

Яка з цих трьох опцій?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:26

  Мизантрóп написав:Ещё спамит банк люто,ЧС забит 8)

да, прорывается

только военная хитрость и спасает
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:33

  cohan написав:
  Мизантрóп написав:Ещё спамит банк люто,ЧС забит 8)

да, прорывается

только военная хитрость и спасает

заводите под Идею отдельный номер телефона ?
или даете им номер соседа?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:44

  Dimaa написав:Кредитка КБО зі страховкою. Сьогодні зранку списалася сума на іноземному сайті (блокування позавчора). На рахунку був нуль, а тепер мінус. Мені треба:

- терміново поповнити рахунок до 18:00 сьогодні;
- ігнорувати й поповнювати в передостанній робочий день жовтня - страховки не буде
- ігнорувати й поповнювати в жовтні, страховки не уникнути

Яка з цих трьох опцій?
Думаю, что вариант первый.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:10

Re: Ідея Банк

Надіслав СЕП і вже отримав)) дякую)
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:23

  cohan написав:
  Мизантрóп написав:Ещё спамит банк люто,ЧС забит 8)

да, прорывается

только военная хитрость и спасает

Смешно. Вам тяжело раз в месяц или два ответить? Мне нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:28

  Vorlon написав:
  cohan написав:
  Мизантрóп написав:Ещё спамит банк люто,ЧС забит 8)

да, прорывается

только военная хитрость и спасает

Смешно. Вам тяжело раз в месяц или два ответить? Мне нет.

когда сольют номер спам агенству
то не смешно
до 10 заблоченых вызовов за день было перед войной
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 00:58

Re: Ідея Банк

  Vorlon написав:Смешно. Вам тяжело раз в месяц или два ответить?

ага как бы не так )...а до 10 звонков в день не хотите ?)) то оформить кредитку, при том что оформлено две , то оформить кредит под 100-500%%% , то оформить гривневый депозит - это ж так выгодно )) и т.д.... более неадекватных звонилок я не встречал ни в одном банке , победил только путем оформления жалобы после каждого необоснованного звонка , оформил 5-6 кажется - отстали ))
-VICTOR-
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