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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:15
Кредитка КБО зі страховкою. Сьогодні зранку списалася сума на іноземному сайті (блокування позавчора). На рахунку був нуль, а тепер мінус. Мені треба:
- терміново поповнити рахунок до 18:00 сьогодні;
- ігнорувати й поповнювати в передостанній робочий день жовтня - страховки не буде
- ігнорувати й поповнювати в жовтні, страховки не уникнути
Яка з цих трьох опцій?
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Dimaa
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:26
Мизантрóп написав:
Ещё спамит банк люто,ЧС забит
да, прорывается
только военная хитрость и спасает
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cohan
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:33
cohan написав: Мизантрóп написав:
Ещё спамит банк люто,ЧС забит
да, прорывается
только военная хитрость и спасает
заводите под Идею отдельный номер телефона ?
или даете им номер соседа?
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J
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:44
Dimaa написав:
Кредитка КБО зі страховкою. Сьогодні зранку списалася сума на іноземному сайті (блокування позавчора). На рахунку був нуль, а тепер мінус. Мені треба:
- терміново поповнити рахунок до 18:00 сьогодні;
- ігнорувати й поповнювати в передостанній робочий день жовтня - страховки не буде
- ігнорувати й поповнювати в жовтні, страховки не уникнути
Яка з цих трьох опцій?
Думаю, что вариант первый.
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Кащей
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:10
Надіслав СЕП і вже отримав)) дякую)
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Dimaa
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:23
cohan написав: Мизантрóп написав:
Ещё спамит банк люто,ЧС забит
да, прорывается
только военная хитрость и спасает
Смешно. Вам тяжело раз в месяц или два ответить? Мне нет.
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Vorlon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:28
Vorlon написав: cohan написав: Мизантрóп написав:
Ещё спамит банк люто,ЧС забит
да, прорывается
только военная хитрость и спасает
Смешно. Вам тяжело раз в месяц или два ответить? Мне нет.
когда сольют номер спам агенству
то не смешно
до 10 заблоченых вызовов за день было перед войной
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Додано: Суб 01 жов, 2022 00:58
Vorlon написав:
Смешно. Вам тяжело раз в месяц или два ответить?
ага как бы не так )...а до 10 звонков в день не хотите ?)) то оформить кредитку, при том что оформлено две , то оформить кредит под 100-500%%% , то оформить гривневый депозит - это ж так выгодно )) и т.д.... более неадекватных звонилок я не встречал ни в одном банке , победил только путем оформления жалобы после каждого необоснованного звонка , оформил 5-6 кажется - отстали ))
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