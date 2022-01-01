Мизантрóп написав:-VICTOR- написав:
ага как бы не так )...а до 10 звонков в день не хотите ?)) то оформить кредитку, при том что оформлено две , то оформить кредит под 100-500%%% , то оформить гривневый депозит - это ж так выгодно )) и т.д.... более неадекватных звонилок я не встречал ни в одном банке , победил только путем оформления жалобы после каждого необоснованного звонка , оформил 5-6 кажется - отстали ))
я задавал им логичные вопросы,чем они лучше других банков в предлагаемом продукте.Звонков стало гораздо меньше когда им объяснил что платить банку мне не выгодно и главное грейс.
нескучно живете
я в Нострадамусы подался - сразу знаю результат разговора и потому даже не начинаю