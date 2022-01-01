|
|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 жов, 2022 21:46
Мизантрóп написав: -VICTOR- написав: Vorlon написав:
Смешно. Вам тяжело раз в месяц или два ответить?
ага как бы не так )...а до 10 звонков в день не хотите ?)) то оформить кредитку, при том что оформлено две , то оформить кредит под 100-500%%% , то оформить гривневый депозит - это ж так выгодно )) и т.д.... более неадекватных звонилок я не встречал ни в одном банке , победил только путем оформления жалобы после каждого необоснованного звонка , оформил 5-6 кажется - отстали ))
я задавал им логичные вопросы,чем они лучше других банков в предлагаемом продукте.Звонков стало гораздо меньше когда им объяснил что платить банку мне не выгодно и главное грейс.
нескучно живете
я в Нострадамусы подался - сразу знаю результат разговора и потому даже не начинаю
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4659
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 03:00
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7283
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 1316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 03:42
-VICTOR-
Надійний банк з європейським капіталом. Куди й братися українським мийкам.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7583
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 04 жов, 2022 13:36
зламали поповнення через Мастерпас?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2229
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 жов, 2022 17:59
С КБВ+ выход сторонней тянучкой будет без комиса?
-
dr_morgenstern
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 22.06.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|222
|114084
|
Вів 04 жов, 2022 18:50
root
|
|4951
|1987072
|
Вів 04 жов, 2022 18:46
Ой+
|
|521
|525191
|
Вів 04 жов, 2022 17:45
nord
|