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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

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Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:46

  Мизантрóп написав:
  -VICTOR- написав:
  Vorlon написав:Смешно. Вам тяжело раз в месяц или два ответить?

ага как бы не так )...а до 10 звонков в день не хотите ?)) то оформить кредитку, при том что оформлено две , то оформить кредит под 100-500%%% , то оформить гривневый депозит - это ж так выгодно )) и т.д.... более неадекватных звонилок я не встречал ни в одном банке , победил только путем оформления жалобы после каждого необоснованного звонка , оформил 5-6 кажется - отстали ))

я задавал им логичные вопросы,чем они лучше других банков в предлагаемом продукте.Звонков стало гораздо меньше когда им объяснил что платить банку мне не выгодно и главное грейс.

нескучно живете
я в Нострадамусы подался - сразу знаю результат разговора и потому даже не начинаю
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 03:00

Re: Ідея Банк

https://minfin.com.ua/ua/2022/09/30/931 ... JFA5FcV_So
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 03:42

-VICTOR-
Надійний банк з європейським капіталом. Куди й братися українським мийкам.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:36

Re: Ідея Банк

зламали поповнення через Мастерпас?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:13

  -VICTOR- написав:https://minfin.com.ua/ua/2022/09/30/93108582/?fbclid=IwAR3oDybooYOGAYGgDRfK3MyUIKtIJxYQdPmT4fE4KbXVfa_7jJFA5FcV_So


Лешек Чарнецький как Льонiк Черновецький :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:59

Re: Ідея Банк

С КБВ+ выход сторонней тянучкой будет без комиса?
dr_morgenstern
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