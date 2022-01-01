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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 жов, 2022 21:46
Мизантрóп написав: -VICTOR- написав: Vorlon написав:
Смешно. Вам тяжело раз в месяц или два ответить?
ага как бы не так )...а до 10 звонков в день не хотите ?)) то оформить кредитку, при том что оформлено две , то оформить кредит под 100-500%%% , то оформить гривневый депозит - это ж так выгодно )) и т.д.... более неадекватных звонилок я не встречал ни в одном банке , победил только путем оформления жалобы после каждого необоснованного звонка , оформил 5-6 кажется - отстали ))
я задавал им логичные вопросы,чем они лучше других банков в предлагаемом продукте.Звонков стало гораздо меньше когда им объяснил что платить банку мне не выгодно и главное грейс.
нескучно живете
я в Нострадамусы подался - сразу знаю результат разговора и потому даже не начинаю
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Додано: Пон 03 жов, 2022 03:00
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Додано: Пон 03 жов, 2022 03:42
-VICTOR-
Надійний банк з європейським капіталом. Куди й братися українським мийкам.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 13:36
зламали поповнення через Мастерпас?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:59
С КБВ+ выход сторонней тянучкой будет без комиса?
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 05 жов, 2022 11:26
dr_morgenstern написав:С КБВ+ выход сторонней тянучкой будет без комиса?
Уже подключился 3ДС и сам проверил - выход без комиссии, как и намекал п. 20.7. тарифа.
Научите, плз, как по КБВ+ грейс считать: РД = дата заключения договора? Последний рабочий день месяца? 33 день после первой траты? Или каждой траты?
ОМП, как я понял, надо вносить в последний рабочий день месяца в любом случае.
Т.е. чтоб пользоваться картой полностью под 0.01% нужно гаситься в ноль до конца месяца? А начиная с РД - всё по новой?
ЗЫ несмотря на то, что категорически банк не хотел делать КБВ+ без страховки - удалось дожать. Лимит налили сколько просил, вполне достойный.
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 05 жов, 2022 11:34
dr_morgenstern я от РД до РД пользую свои 30к. при этом лишних 30коп. надо иметь на счету,которые при погашении мигом спишутся,и по-новой...
А шо дали более 30к?
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Мизантрóп
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1
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:21
РД = дата заключения договора?
Просил 20 (макс можно 30 вроде), их и дали. Продешевил, наверное. Но гестапо допрос устроило знатный. Меня - дважды опрашивали, плюс звонили по двум контактам и пытали каверзными вопросами ))
Вообще Идею не понять - сначала в упор не хотела без страховки давать даже 3К, а потом расщедрилась на 20, но уже без.
Мизантрóп написав:dr_morgenstern я от РД до РД пользую свои 30к. при этом лишних 30коп. надо иметь на счету,которые при погашении мигом спишутся,и по-новой...
А шо дали более 30к?
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dr_morgenstern
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