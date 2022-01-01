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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 21:49
Мизантрóп написав: dr_morgenstern написав:
РД = дата заключения договора?
ага.1грн. на счет закиньте-на 5 месяцев хватит если из грейса не вылетать.Еще интересно понять таки их: официальное трудоустройство есть?
Благодарю за совет, так и сделаю!
Оф. трудоустройство было и есть, уже пару лет как клиент, опросник изначально был заполнен правильно.
Возможно "помогло" то, что в сентябре почти полностью выбрал лимит в 35К по о.карте (с марта обороты были минимальные).
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 05 жов, 2022 23:34
dr_morgenstern
"ОМП, как я понял, надо вносить в последний рабочий день месяца в любом случае."
Разве нужно, если гасить все до 33 дня?
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demichh
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Додано: Чет 06 жов, 2022 15:54
Идея прислала приглашение поучаствовать в акции для КБО, которая после отмены КБ лежит на полке. https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-ide ... -aktsiyi-0
Комисс за снятие нала отменили, но в грейс эту операцию так и не включили.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:11
Що там - Ідея так і не прикрутила в додатку "оформити конвертаційне депо"?
Все тільки через відділення?
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:34
demichh написав:dr_morgenstern
"ОМП, как я понял, надо вносить в последний рабочий день месяца в любом случае."
Разве нужно, если гасить все до 33 дня?
Mea culpa, уже разобрался. Такое впечатление сложилось по прочтении промо-страницы карты на сайте Идеи - там в ЧАВО несколько раз упоминается "ежемесячный ОМП".
Но всё равно непонятно, откуда берется грейс в 33 дня, если в приложении четко указывается расчетная дата, и у меня это ровно через месяц после заключения договора?
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dr_morgenstern
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