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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 21:49

Re: Ідея Банк

Мизантрóп написав:
  dr_morgenstern написав:РД = дата заключения договора?
ага.1грн. на счет закиньте-на 5 месяцев хватит если из грейса не вылетать.Еще интересно понять таки их: официальное трудоустройство есть?
Благодарю за совет, так и сделаю!

Оф. трудоустройство было и есть, уже пару лет как клиент, опросник изначально был заполнен правильно.

Возможно "помогло" то, что в сентябре почти полностью выбрал лимит в 35К по о.карте (с марта обороты были минимальные).
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 23:34

dr_morgenstern
"ОМП, как я понял, надо вносить в последний рабочий день месяца в любом случае."
Разве нужно, если гасить все до 33 дня?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:54

Re: Ідея Банк

Идея прислала приглашение поучаствовать в акции для КБО, которая после отмены КБ лежит на полке. https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-ide ... -aktsiyi-0
Комисс за снятие нала отменили, но в грейс эту операцию так и не включили.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:11

Re: Ідея Банк

Що там - Ідея так і не прикрутила в додатку "оформити конвертаційне депо"?
Все тільки через відділення?
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:34

Re: Ідея Банк

demichh написав:dr_morgenstern
"ОМП, как я понял, надо вносить в последний рабочий день месяца в любом случае."
Разве нужно, если гасить все до 33 дня?
Mea culpa, уже разобрался. Такое впечатление сложилось по прочтении промо-страницы карты на сайте Идеи - там в ЧАВО несколько раз упоминается "ежемесячный ОМП".

Но всё равно непонятно, откуда берется грейс в 33 дня, если в приложении четко указывается расчетная дата, и у меня это ровно через месяц после заключения договора?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:11

Re: Ідея Банк

dr_morgenstern, как только на карте образовался первый минус, то с этого дня идёт отсчёт льготного периода -- 33 дня. Если в рамках льготного периода не вывести карту в ноль, то в расчётную дату необходимо оплатить ОМП. Такой вывод у меня сложился при общении с поддержкой банка.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 06:53

Re: Ідея Банк

  Кащей написав:Идея прислала приглашение поучаствовать в акции для КБО, которая после отмены КБ лежит на полке.

В них є і цікавіша акція 5% кешбеку:
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-ideya-bank-zaproshuye-derzhateliv-kredytnykh-kartok-card-blanche-blue-i-card-blanche

Якби на постійній основі, то знову би виробляв собі кредитку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:02

  Ой+ написав:
  Кащей написав:Идея прислала приглашение поучаствовать в акции для КБО, которая после отмены КБ лежит на полке.

В них є і цікавіша акція 5% кешбеку:
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-ideya-bank-zaproshuye-derzhateliv-kredytnykh-kartok-card-blanche-blue-i-card-blanche

Якби на постійній основі, то знову би виробляв собі кредитку.

даже разлочил идею в вайбере и контактах 8) пока тихо
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 18:46

Re: Ідея Банк

Ще раз спитаю про поповнення через Мастерпас. У вас воно працює?
Кочевник
 
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