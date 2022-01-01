Ідея Банк
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Додано: Сер 05 жов, 2022 21:49
Мизантрóп написав: dr_morgenstern написав:
РД = дата заключения договора?
ага.1грн. на счет закиньте-на 5 месяцев хватит если из грейса не вылетать.Еще интересно понять таки их: официальное трудоустройство есть?
Благодарю за совет, так и сделаю!
Оф. трудоустройство было и есть, уже пару лет как клиент, опросник изначально был заполнен правильно.
Возможно "помогло" то, что в сентябре почти полностью выбрал лимит в 35К по о.карте (с марта обороты были минимальные).
dr_morgenstern
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Додано: Сер 05 жов, 2022 23:34
dr_morgenstern "ОМП, как я понял, надо вносить в последний рабочий день месяца в любом случае." Разве нужно, если гасить все до 33 дня?
demichh
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Додано: Чет 06 жов, 2022 15:54
Идея прислала приглашение поучаствовать в акции для КБО, которая после отмены КБ лежит на полке.
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-ide ... -aktsiyi-0
Комисс за снятие нала отменили, но в грейс эту операцию так и не включили.
Кащей
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:11
Що там - Ідея так і не прикрутила в додатку "оформити конвертаційне депо"?
Все тільки через відділення?
Успіх
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:34
demichh написав: dr_morgenstern "ОМП, как я понял, надо вносить в последний рабочий день месяца в любом случае." Разве нужно, если гасить все до 33 дня?
Mea culpa, уже разобрался. Такое впечатление сложилось по прочтении промо-страницы карты на сайте Идеи - там в ЧАВО несколько раз упоминается "ежемесячный ОМП".
Но всё равно непонятно, откуда берется грейс в 33 дня, если в приложении четко указывается расчетная дата, и у меня это ровно через месяц после заключения договора?
dr_morgenstern
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:11
dr_morgenstern, как только на карте образовался первый минус, то с этого дня идёт отсчёт льготного периода -- 33 дня. Если в рамках льготного периода не вывести карту в ноль, то в расчётную дату необходимо оплатить ОМП. Такой вывод у меня сложился при общении с поддержкой банка.
Howl
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Додано: Нед 09 жов, 2022 06:53
Кащей написав:
Идея прислала приглашение поучаствовать в акции для КБО, которая после отмены КБ лежит на полке.
В них є і цікавіша акція 5% кешбеку:
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-ideya-bank-zaproshuye-derzhateliv-kredytnykh-kartok-card-blanche-blue-i-card-blanche
Якби на постійній основі, то знову би виробляв собі кредитку.
Ой+
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Додано: Нед 09 жов, 2022 11:02
Ой+ написав: Кащей написав:
Идея прислала приглашение поучаствовать в акции для КБО, которая после отмены КБ лежит на полке.
В них є і цікавіша акція 5% кешбеку:
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-ideya-bank-zaproshuye-derzhateliv-kredytnykh-kartok-card-blanche-blue-i-card-blanche
Якби на постійній основі, то знову би виробляв собі кредитку.
даже разлочил идею в вайбере и контактах
пока тихо
Мизантрóп
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Додано: Нед 09 жов, 2022 18:46
Ще раз спитаю про поповнення через Мастерпас. У вас воно працює?
Кочевник
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