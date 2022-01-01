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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:40

Пансер
на головній сторінці банку справа зверху є іконка людини, там є посилання для ФО та бізнесу

https://ibank.ideabank.ua:7002/ifobsCli ... aleName=ua
greenozon
 
Повідомлень: 14289
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:53

Задолбали бомбить.
Вначале смс с 500грн бонуса, потом ivr-робот, сегодня живой провзвон. И главное, наглые как с базара.
Говорю, у меня есть кредитка - а они возьмите вторую, мол, вам ничего страшного не будет.
Дивні люди.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
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  #<1 ... 38394041
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