на головній сторінці банку справа зверху є іконка людини, там є посилання для ФО та бізнесу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:40
Пансер
на головній сторінці банку справа зверху є іконка людини, там є посилання для ФО та бізнесу
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:53
Задолбали бомбить.
Вначале смс с 500грн бонуса, потом ivr-робот, сегодня живой провзвон. И главное, наглые как с базара.
Говорю, у меня есть кредитка - а они возьмите вторую, мол, вам ничего страшного не будет.
Дивні люди.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:26
Ідея синхронно по "бублику" накинула по додатковому червінцю ліміту і мені, і дружині - мабуть сьогодні день роздачі
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:34
Re: Ідея Банк
З нуля 10т відновили сьогодні
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