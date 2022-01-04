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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:40

Пансер
на головній сторінці банку справа зверху є іконка людини, там є посилання для ФО та бізнесу

https://ibank.ideabank.ua:7002/ifobsCli ... aleName=ua
greenozon
 
Повідомлень: 14311
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:53

Задолбали бомбить.
Вначале смс с 500грн бонуса, потом ivr-робот, сегодня живой провзвон. И главное, наглые как с базара.
Говорю, у меня есть кредитка - а они возьмите вторую, мол, вам ничего страшного не будет.
Дивні люди.
idealstorm
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Повідомлень: 1758
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:26

Ідея синхронно по "бублику" накинула по додатковому червінцю ліміту і мені, і дружині - мабуть сьогодні день роздачі
Alien
 
Повідомлень: 782
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:34

Re: Ідея Банк

З нуля 10т відновили сьогодні
wolt450
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Повідомлень: 3697
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 381 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:28

Теж +10к. Схоже на масову акцію.
klug
 
Повідомлень: 7627
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:52

Де кешбек, Зин?
idealstorm
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Повідомлень: 1758
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:25

idealstorm It'll be back in the nearly future.
melkh
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Повідомлень: 766
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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