Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:40
Пансер
на головній сторінці банку справа зверху є іконка людини, там є посилання для ФО та бізнесу
https://ibank.ideabank.ua:7002/ifobsCli ... aleName=ua
greenozon
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:53
Задолбали бомбить.
Вначале смс с 500грн бонуса, потом ivr-робот, сегодня живой провзвон. И главное, наглые как с базара. Говорю, у меня есть кредитка - а они возьмите вторую, мол, вам ничего страшного не будет. Дивні люди.
idealstorm
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:26
Ідея синхронно по "бублику" накинула по додатковому червінцю ліміту і мені, і дружині - мабуть сьогодні день роздачі
Alien
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:34
З нуля 10т відновили сьогодні
wolt450
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:28
Теж +10к. Схоже на масову акцію.
klug
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:52
Де кешбек, Зин?
idealstorm
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:25
idealstorm It'll be back in the nearly future.
melkh
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