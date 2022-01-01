на головній сторінці банку справа зверху є іконка людини, там є посилання для ФО та бізнесу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:40
Пансер
на головній сторінці банку справа зверху є іконка людини, там є посилання для ФО та бізнесу
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:53
Задолбали бомбить.
Вначале смс с 500грн бонуса, потом ivr-робот, сегодня живой провзвон. И главное, наглые как с базара.
Говорю, у меня есть кредитка - а они возьмите вторую, мол, вам ничего страшного не будет.
Дивні люди.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:26
Ідея синхронно по "бублику" накинула по додатковому червінцю ліміту і мені, і дружині - мабуть сьогодні день роздачі
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:34
Re: Ідея Банк
З нуля 10т відновили сьогодні
Додано: Сер 26 жов, 2022 22:24
1. Якщо залишок коштів 0 грн., і кред.ліміт 0 грн., чи є списання комісії по неактивному рахунку картки «Card Blanche White» ?
Обслуговування рахунку: за умови здійснення протягом попереднього місяця безготівкових розрахунків карткою за товари та послуги на суму до 2 999,99 грн. - 25 грн.
2. По картці «Green Fund Депозитний» до депозиту, в тарифах:
переказу в межах України за номером картки (за межами системи дистанційного обслуговування Банку) на рахунки, відкриті у UAH; - Не тарифікується
Це значить, що, наприклад стягнути через сервіс моно можливо без комісії?
3. Старий інет банкінг, я так зрозумів, прибрали с сайту? В новій версії в якості логіну що вводити? номер тлф не пускає. Відновлення не працює -
Додано: Сер 26 жов, 2022 22:38
Re: Ідея Банк
там еще есть умова для списания
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