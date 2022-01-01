RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:40

Пансер
на головній сторінці банку справа зверху є іконка людини, там є посилання для ФО та бізнесу

https://ibank.ideabank.ua:7002/ifobsCli ... aleName=ua
greenozon
 
Повідомлень: 14337
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:53

Задолбали бомбить.
Вначале смс с 500грн бонуса, потом ivr-робот, сегодня живой провзвон. И главное, наглые как с базара.
Говорю, у меня есть кредитка - а они возьмите вторую, мол, вам ничего страшного не будет.
Дивні люди.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:26

Ідея синхронно по "бублику" накинула по додатковому червінцю ліміту і мені, і дружині - мабуть сьогодні день роздачі
Alien
 
Повідомлень: 789
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:34

Re: Ідея Банк

З нуля 10т відновили сьогодні
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3697
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:28

Теж +10к. Схоже на масову акцію.
klug
 
Повідомлень: 7644
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:52

Де кешбек, Зин?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:25

idealstorm It'll be back in the nearly future.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:24

1. Якщо залишок коштів 0 грн., і кред.ліміт 0 грн., чи є списання комісії по неактивному рахунку картки «Card Blanche White» ?
Обслуговування рахунку: за умови здійснення протягом попереднього місяця безготівкових розрахунків карткою за товари та послуги на суму до 2 999,99 грн. - 25 грн.

2. По картці «Green Fund Депозитний» до депозиту, в тарифах:
переказу в межах України за номером картки (за межами системи дистанційного обслуговування Банку) на рахунки, відкриті у UAH; - Не тарифікується
Це значить, що, наприклад стягнути через сервіс моно можливо без комісії?

3. Старий інет банкінг, я так зрозумів, прибрали с сайту? В новій версії в якості логіну що вводити? номер тлф не пускає. Відновлення не працює - помилка.
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 168
З нами з: 25.10.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:38

Re: Ідея Банк

  dim.ua написав:1. Якщо залишок коштів 0 грн., і кред.ліміт 0 грн., чи є списання комісії по неактивному рахунку картки «Card Blanche White» ?
Обслуговування рахунку: за умови здійснення протягом попереднього місяця безготівкових розрахунків карткою за товари та послуги на суму до 2 999,99 грн. - 25 грн.
там еще есть умова для списания
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7160
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 258, 259, 260
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2596 1460109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 23:28
keep
Альфа-Банк 1 ... 525, 526, 527
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5262 2078650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 22:01
Игорь Алексеевич
Банк Український Капітал 1 ... 6, 7, 8
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
79 89704
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 18:58
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.