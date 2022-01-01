Додано: Сер 26 жов, 2022 22:24

Обслуговування рахунку: за умови здійснення протягом попереднього місяця безготівкових розрахунків карткою за товари та послуги на суму до 2 999,99 грн. - 25 грн.

переказу в межах України за номером картки (за межами системи дистанційного обслуговування Банку) на рахунки, відкриті у UAH; - Не тарифікується

1. Якщо залишок коштів 0 грн., і кред.ліміт 0 грн., чи є списання комісії по неактивному рахунку картки «Card Blanche White» ?2. По картці «Green Fund Депозитний» до депозиту, в тарифах:Це значить, що, наприклад стягнути через сервіс моно можливо без комісії?3. Старий інет банкінг, я так зрозумів, прибрали с сайту? В новій версії в якості логіну що вводити? номер тлф не пускає. Відновлення не працює -