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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:40

Пансер
на головній сторінці банку справа зверху є іконка людини, там є посилання для ФО та бізнесу

https://ibank.ideabank.ua:7002/ifobsCli ... aleName=ua
greenozon
 
Повідомлень: 14337
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:53

Задолбали бомбить.
Вначале смс с 500грн бонуса, потом ivr-робот, сегодня живой провзвон. И главное, наглые как с базара.
Говорю, у меня есть кредитка - а они возьмите вторую, мол, вам ничего страшного не будет.
Дивні люди.
idealstorm
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Повідомлень: 1765
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:26

Ідея синхронно по "бублику" накинула по додатковому червінцю ліміту і мені, і дружині - мабуть сьогодні день роздачі
Alien
 
Повідомлень: 791
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:34

Re: Ідея Банк

З нуля 10т відновили сьогодні
wolt450
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Повідомлень: 3697
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 381 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:28

Теж +10к. Схоже на масову акцію.
klug
 
Повідомлень: 7644
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:52

Де кешбек, Зин?
idealstorm
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Повідомлень: 1765
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:25

idealstorm It'll be back in the nearly future.
melkh
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Повідомлень: 766
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:24

1. Якщо залишок коштів 0 грн., і кред.ліміт 0 грн., чи є списання комісії по неактивному рахунку картки «Card Blanche White» ?
Обслуговування рахунку: за умови здійснення протягом попереднього місяця безготівкових розрахунків карткою за товари та послуги на суму до 2 999,99 грн. - 25 грн.

2. По картці «Green Fund Депозитний» до депозиту, в тарифах:
переказу в межах України за номером картки (за межами системи дистанційного обслуговування Банку) на рахунки, відкриті у UAH; - Не тарифікується
Це значить, що, наприклад стягнути через сервіс моно можливо без комісії?

3. Старий інет банкінг, я так зрозумів, прибрали с сайту? В новій версії в якості логіну що вводити? номер тлф не пускає. Відновлення не працює - помилка.
dim.ua
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:38

Re: Ідея Банк

  dim.ua написав:1. Якщо залишок коштів 0 грн., і кред.ліміт 0 грн., чи є списання комісії по неактивному рахунку картки «Card Blanche White» ?
Обслуговування рахунку: за умови здійснення протягом попереднього місяця безготівкових розрахунків карткою за товари та послуги на суму до 2 999,99 грн. - 25 грн.
там еще есть умова для списания
Мизантрóп
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Повідомлень: 7163
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:55

Server Error in '/' Application.
The input is not a valid Base-64 string as it contains a non-base 64 character, more than two padding characters, or an illegal character among the padding characters.

Як зайти в інет банкінг?
AndriyQ
 
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Ромасик

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