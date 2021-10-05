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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 09:57
Курси валют 26.10.2022
Валюта Купівля Продаж
USD 8,02 8,12
EUR 10,52 11,01
GBP 12,20 12,50
PLN 2,80 2,90
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AndriyQ
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