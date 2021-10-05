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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:57

Курси валют 26.10.2022
Валюта Купівля Продаж
USD 8,02 8,12
EUR 10,52 11,01
GBP 12,20 12,50
PLN 2,80 2,90
RUB 0,2503 0,2611
:lol:
AndriyQ
 
Повідомлень: 56
З нами з: 04.07.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 39404142
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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