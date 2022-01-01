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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:57

Курси валют 26.10.2022
Валюта Купівля Продаж
USD 8,02 8,12
EUR 10,52 11,01
GBP 12,20 12,50
PLN 2,80 2,90
RUB 0,2503 0,2611
:lol:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:07

Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:32

  dr_morgenstern написав:Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?

Вже давно не працює.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:51

дякую за інфо!
рівно місяць тому все ще працювало =(
тоді є питання:
1. якщо поповнювати через касу (з карткою) - поточним днем зарахують?
2. для збереження пільгового періоду останній день поповнення це РД-1 чи ще можна в РД поповнити?
  Кочевник написав:
  dr_morgenstern написав:Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?

Вже давно не працює.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:39

Re: Ідея Банк

dr_morgenstern написав:дякую за інфо!
рівно місяць тому все ще працювало =(
тоді є питання:
1. якщо поповнювати через касу (з карткою) - поточним днем зарахують?
2. для збереження пільгового періоду останній день поповнення це РД-1 чи ще можна в РД поповнити?
  Кочевник написав:
  dr_morgenstern написав:Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?

Вже давно не працює.
Зачислят текущим днём, если пополнять по номеру счета (без карты).
Кащей
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