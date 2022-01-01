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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 09:57
Курси валют 26.10.2022
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Додано: Пон 31 жов, 2022 10:07
Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 31 жов, 2022 10:32
dr_morgenstern написав:
Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?
Вже давно не працює.
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Кочевник
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Додано: Пон 31 жов, 2022 10:51
дякую за інфо!
рівно місяць тому все ще працювало =(
тоді є питання:
1. якщо поповнювати через касу (з карткою) - поточним днем зарахують?
2. для збереження пільгового періоду останній день поповнення це РД-1 чи ще можна в РД поповнити?
Кочевник написав: dr_morgenstern написав:
Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?
Вже давно не працює.
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 31 жов, 2022 11:39
dr_morgenstern написав:
дякую за інфо!
рівно місяць тому все ще працювало =(
тоді є питання:
1. якщо поповнювати через касу (з карткою) - поточним днем зарахують?
2. для збереження пільгового періоду останній день поповнення це РД-1 чи ще можна в РД поповнити?
Кочевник написав: dr_morgenstern написав:
Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?
Вже давно не працює.
Зачислят текущим днём, если пополнять по номеру счета (без карты).
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