дякую за інфо! рівно місяць тому все ще працювало =( тоді є питання: 1. якщо поповнювати через касу (з карткою) - поточним днем зарахують? 2. для збереження пільгового періоду останній день поповнення це РД-1 чи ще можна в РД поповнити?
Кочевник написав:
dr_morgenstern написав:Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?
dr_morgenstern написав:дякую за інфо! рівно місяць тому все ще працювало =( тоді є питання: 1. якщо поповнювати через касу (з карткою) - поточним днем зарахують? 2. для збереження пільгового періоду останній день поповнення це РД-1 чи ще можна в РД поповнити?
Кочевник написав:
dr_morgenstern написав:Не работает пополнение о.карты через мастерпасс (в приложении) - это только мне так "повезло" или проблема есть?
Вже давно не працює.
Зачислят текущим днём, если пополнять по номеру счета (без карты).