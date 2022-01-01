Кочевник написав:
Рукожопи в Ідеї.
https://new.ideaonline.ua
Дякую.
Про цей знав. Його так нормально і не запустили.
Я більше питав про цей
І ніби вже доступний знову.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 09:36
Дякую.
Про цей знав. Його так нормально і не запустили.
Я більше питав про цей
І ніби вже доступний знову.
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