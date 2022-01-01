BFG (польский фонд гарантирования) начал принудительную реструктуризацию Getin Noble Bank SA (материнский банк идея банка), деятельность которого будет передана совместному банку BFG и Системе защиты коммерческих банков, созданной восемью коммерческими банками
Передача деятельности Getin Noble Bank SA происходит в рамках принудительной реструктуризации, инициированной 30 сентября 2022 года Фондом банковского гарантирования в связи с очень плохой ситуацией с капиталом Getin Noble Bank SA. Решение об инициировании разрешения («Решение») было выдано BFG 29 сентября 2022 г.,
Getin Noble Bank SA постоянно фиксирует ежегодные убытки с 2016 года, 29 апреля 2022 года банк публично объявил о наличии риска банкротства. Оценка, подготовленная независимой организацией - Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.K., показывает, что Getin Noble Bank SA имел отрицательный собственный капитал на уровне -3,6 млрд злотых, что означает, что активов было недостаточно для покрытия обязательств.
Скажіть, як правильно гасити О-шку? Бо щомісяця капають відсотки за користування кредитом, спочатку 15 копійок,, я їх погашаю, коли згадаю. І потім як сніжний ком вони починають накручуватися щомісяця, поки картку в нуль не вивести.
Дата відкриття картки 24 чи 26 грудня. В додатку вказано - оплатити ХХ.YY грн до 31 вересня. Я 31 вересня закидую СЕПом на фіолет і з нього в додатку перевожу на О-шку XX+1.00 грн. І все одно копійки нараховують. Картка виключно для покупок.