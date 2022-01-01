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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 09:36

  Кочевник написав:
  bor написав:А що з інтернет банкінгом? Невже закрили?
Новини про це не бачу на основному сайті. Хоча і посилання теж уже нема.

Рукожопи в Ідеї.

https://new.ideaonline.ua

Дякую.
Про цей знав. Його так нормально і не запустили.

Я більше питав про цей
https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx
І ніби вже доступний знову.
bor
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:42

BFG (польский фонд гарантирования) начал принудительную реструктуризацию Getin Noble Bank SA (материнский банк идея банка), деятельность которого будет передана совместному банку BFG и Системе защиты коммерческих банков, созданной восемью коммерческими банками


Передача деятельности Getin Noble Bank SA происходит в рамках принудительной реструктуризации, инициированной 30 сентября 2022 года Фондом банковского гарантирования в связи с очень плохой ситуацией с капиталом Getin Noble Bank SA. Решение об инициировании разрешения («Решение») было выдано BFG 29 сентября 2022 г.,


Getin Noble Bank SA постоянно фиксирует ежегодные убытки с 2016 года, 29 апреля 2022 года банк публично объявил о наличии риска банкротства.
Оценка, подготовленная независимой организацией - Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.K., показывает, что Getin Noble Bank SA имел отрицательный собственный капитал на уровне -3,6 млрд злотых, что означает, что активов было недостаточно для покрытия обязательств.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 08:42

Re: Ідея Банк

Скажіть, як правильно гасити О-шку? Бо щомісяця капають відсотки за користування кредитом, спочатку 15 копійок,, я їх погашаю, коли згадаю. І потім як сніжний ком вони починають накручуватися щомісяця, поки картку в нуль не вивести.

Дата відкриття картки 24 чи 26 грудня. В додатку вказано - оплатити ХХ.YY грн до 31 вересня.
Я 31 вересня закидую СЕПом на фіолет і з нього в додатку перевожу на О-шку XX+1.00 грн. І все одно копійки нараховують. Картка виключно для покупок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:14

  Кочевник написав:... Картка виключно для покупок.

А який зиск? у вас є кешбек?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:33

Re: Ідея Банк

Оплата в інтернеті по безкешбечних категоріях. Нормальний кредлім.
Кочевник
 
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