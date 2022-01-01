ingtrans написав:При существенной сумме задолженности набегают копейки с комментарием "Погашення вiдсоткiв за кредит (покупки) з ОКР". За кредитные начисляют из расчета 0,01% годовых, так что копейки не удивляют.
І я про це. З 20000 грн. боргу за повний міс. має 16 коп. нараховувати. Взагалі зараз ідейні картки без кешбеку не користував і позакривав, тим більше з початку війни мої +100 тис. КЛ обнулили. Зато парять кредит готівкою під 64% + ще там щось https://ideabank.ua/uk/cash-credits/hot ... t-mobilnyy. Треба ще і з ВК позабирати рештки, раз згадалась ідея.