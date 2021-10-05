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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:01

  klug написав:
  Ой+ написав:
  Кочевник написав:І потім як сніжний ком вони починають накручуватися щомісяця, поки картку в нуль не вивести.

Так і є - потрібно виводити в нуль, а пару коп. за користування кредитними нараховують.

Ви точно про Бублик, а не про КБВ+? За бубликом ще жодного разу ніякі копійки не нараховувалися. Гашу СЕПом прямо на рахунок.

При существенной сумме задолженности набегают копейки с комментарием "Погашення вiдсоткiв за кредит (покупки) з ОКР". За кредитные начисляют из расчета 0,01% годовых, так что копейки не удивляют.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59

Re: Ідея Банк

  ingtrans написав:При существенной сумме задолженности набегают копейки с комментарием "Погашення вiдсоткiв за кредит (покупки) з ОКР". За кредитные начисляют из расчета 0,01% годовых, так что копейки не удивляют.

І я про це. З 20000 грн. боргу за повний міс. має 16 коп. нараховувати.
Взагалі зараз ідейні картки без кешбеку не користував і позакривав, тим більше з початку війни мої +100 тис. КЛ обнулили. Зато парять кредит готівкою під 64% + ще там щось https://ideabank.ua/uk/cash-credits/hot ... t-mobilnyy.
Треба ще і з ВК позабирати рештки, раз згадалась ідея.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:24

Подскажите. Кредитки погашают в кассе по номеру карты?
Эта операция день/ в день по счету проводится, а то до этого только сэп-ом погашал.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 19:35

  demichh написав:Подскажите. Кредитки погашают в кассе по номеру карты?
Эта операция день/ в день по счету проводится, а то до этого только сэп-ом погашал.
Вот нишо не мешает дать в кассу номер счета, ИНН и паспорт
Amethyst
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