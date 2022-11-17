Ідея Банк
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:01
klug написав: Ой+ написав: Кочевник написав:
І потім як сніжний ком вони починають накручуватися щомісяця, поки картку в нуль не вивести.
Так і є - потрібно виводити в нуль, а пару коп. за користування кредитними нараховують.
Ви точно про Бублик, а не про КБВ+? За бубликом ще жодного разу ніякі копійки не нараховувалися. Гашу СЕПом прямо на рахунок.
При существенной сумме задолженности набегают копейки с комментарием "Погашення вiдсоткiв за кредит (покупки) з ОКР". За кредитные начисляют из расчета 0,01% годовых, так что копейки не удивляют.
ingtrans
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59
ingtrans написав:
При существенной сумме задолженности набегают копейки с комментарием "Погашення вiдсоткiв за кредит (покупки) з ОКР". За кредитные начисляют из расчета 0,01% годовых, так что копейки не удивляют.
І я про це. З 20000 грн. боргу за повний міс. має 16 коп. нараховувати.
Взагалі зараз ідейні картки без кешбеку не користував і позакривав, тим більше з початку війни мої +100 тис. КЛ обнулили. Зато парять кредит готівкою під 64% + ще там щось
https://ideabank.ua/uk/cash-credits/hot ... t-mobilnyy
.
Треба ще і з ВК позабирати рештки, раз згадалась ідея.
Ой+
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:24
Подскажите. Кредитки погашают в кассе по номеру карты?
Эта операция день/ в день по счету проводится, а то до этого только сэп-ом погашал.
demichh
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Додано: Сер 16 лис, 2022 19:35
demichh написав:
Подскажите. Кредитки погашают в кассе по номеру карты?
Эта операция день/ в день по счету проводится, а то до этого только сэп-ом погашал.
Вот нишо не мешает дать в кассу номер счета, ИНН и паспорт
Amethyst
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:38
Онлайн-банкинг и мобильное приложение лежат как минимум с 2022-11-17 12:00:52.
Видать, нет света во Львове.
ramzes4
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Додано: Суб 19 лис, 2022 18:34
ramzes4 написав:
Онлайн-банкинг и мобильное приложение лежат как минимум с 2022-11-17 12:00:52.
Видать, нет света во Львове.
Уже работают.
BBC
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Додано: Сер 30 лис, 2022 13:28
Щось не виходить поповнити з картки Ідеї ні Укргаз-картку у додатку Укргазу, ні Моно-картку у додатку Моно. Ліміти картки Ідеї налаштував згідно суми. Підтримка Ідеї каже, що до них запит не надходить, але ж з двох різних банків?
Ніхто не стикався з таким? З'являється підозра, що Ідея хоче, щоб переказували від них за 0.5%...
VYu
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Додано: Сер 30 лис, 2022 13:31
VYu написав:
щоб переказували від них за 0.5%..
нема дурних
,хай хочуть
Мизантрóп
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:17
VYu написав:
Щось не виходить поповнити з картки Ідеї ні Укргаз-картку у додатку Укргазу, ні Моно-картку у додатку Моно.
Пробував тягнути альфосенсом - відлуп, а форвард витягує.
Ой+
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:57
Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.
mihasik
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