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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:02
mihasik написав:
Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.
в ощАд24 надо попробовать
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