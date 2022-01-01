|
|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:02
mihasik написав:
Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.
в ощАд24 надо попробовать
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7314
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1493 раз.
- Подякували: 1421 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:18
Мизантрóп написав: mihasik написав:
Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.
в ощАд24 надо попробовать
Ггг
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1179
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2771
|1614332
|
Сер 30 лис, 2022 20:02
Alien
|
|446
|319242
|
|
|594
|608102
|
Вів 29 лис, 2022 23:40
klug
|