RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
29%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:02

  mihasik написав:Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.

в ощАд24 надо попробовать
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7314
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:18

  Мизантрóп написав:
  mihasik написав:Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.

в ощАд24 надо попробовать

Ггг
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1179
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42434445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, Kalgan, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 276, 277, 278
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2771 1614332
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 лис, 2022 20:02
Alien
Банк Альянс 1 ... 43, 44, 45
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
446 319242
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 лис, 2022 19:10
логан1919
А-Банк 1 ... 58, 59, 60
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
594 608102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лис, 2022 23:40
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.