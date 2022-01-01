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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:02
mihasik написав:
Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.
в ощАд24 надо попробовать
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Мизантрóп
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:18
Мизантрóп написав: mihasik написав:
Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.
в ощАд24 надо попробовать
Ггг
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mihasik
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Додано: Сер 07 гру, 2022 13:12
в договоре на открытие карты (для выплаты депозита) она именуется как Cart Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
и у меня в аппке О.Банка она изображена зеленой
.
Но в реале она выдана белая
с надписью Cart Blanche WHITE (World Debit, именная)
- так и должно быть?
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 13:26
flysoulfly написав:
в договоре на открытие карты (для выплаты депозита) она именуется как Cart Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
и у меня в аппке О.Банка она изображена зеленой
.
Но в реале она выдана белая
с надписью Cart Blanche WHITE (World Debit, именная)
- так и должно быть?
Угу, Идея любит граться с остатками пластика. Главное Тариф.
У меня вааще под Грин выдали Бланш Блэк
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Amethyst
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Додано: Сер 07 гру, 2022 14:11
Amethyst написав: flysoulfly написав:
в договоре на открытие карты (для выплаты депозита) она именуется как Cart Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
и у меня в аппке О.Банка она изображена зеленой
.
Но в реале она выдана белая
с надписью Cart Blanche WHITE (World Debit, именная)
- так и должно быть?
Угу, Идея любит граться с остатками пластика. Главное Тариф.
У меня вааще под Грин выдали Бланш Блэк
ну зашибись
А IBAN валютной и гривневой карт - одинаковые
у меня. Это тоже обычно тут ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 07 гру, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 14:14
ну коль упоминули то вопрос
с GREEN FUND DEP наружу без комисси вывести можна?
вернее карты уже нет, остался только счет. И он работающий
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v57
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Додано: Сер 07 гру, 2022 14:40
v57 написав:
ну коль упоминули то вопрос
с GREEN FUND DEP наружу без комисси вывести можна?
вернее карты уже нет, остался только счет. И он работающий
с карты можно, сторонним р2р сдернуть
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Amethyst
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Додано: Сер 07 гру, 2022 14:43
flysoulfly написав:
А IBAN валютной и гривневой карт - одинаковые у меня. Это тоже обычно тут ?
Возможно, многие банки так делают (ТАС, ГазМяс). Эт нормально (отличие счетов в суффиксе, который обычно не отображается для клиента), а при поступлении грошей банка видит их валюту
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Amethyst
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