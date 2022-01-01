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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

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Ідея Банк 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
29%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:02

  mihasik написав:Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.

в ощАд24 надо попробовать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:18

  Мизантрóп написав:
  mihasik написав:Хотел ощадный открыть через тас2ю, тоже не дает.

в ощАд24 надо попробовать

Ггг
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:12

в договоре на открытие карты (для выплаты депозита) она именуется как
Cart Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
и у меня в аппке О.Банка она изображена зеленой.
Но в реале она выдана белая с надписью Cart Blanche WHITE (World Debit, именная)

- так и должно быть? :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:26

  flysoulfly написав:в договоре на открытие карты (для выплаты депозита) она именуется как
Cart Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
и у меня в аппке О.Банка она изображена зеленой.
Но в реале она выдана белая с надписью Cart Blanche WHITE (World Debit, именная)

- так и должно быть? :shock:

Угу, Идея любит граться с остатками пластика. Главное Тариф.
У меня вааще под Грин выдали Бланш Блэк :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:11

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:в договоре на открытие карты (для выплаты депозита) она именуется как
Cart Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
и у меня в аппке О.Банка она изображена зеленой.
Но в реале она выдана белая с надписью Cart Blanche WHITE (World Debit, именная)

- так и должно быть? :shock:
Угу, Идея любит граться с остатками пластика. Главное Тариф.
У меня вааще под Грин выдали Бланш Блэк :)
ну зашибись :shock:

А IBAN валютной и гривневой карт - одинаковые у меня. Это тоже обычно тут ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 гру, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:14

ну коль упоминули то вопрос
с GREEN FUND DEP наружу без комисси вывести можна?
вернее карты уже нет, остался только счет. И он работающий
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:40

  v57 написав:ну коль упоминули то вопрос
с GREEN FUND DEP наружу без комисси вывести можна?
вернее карты уже нет, остался только счет. И он работающий

с карты можно, сторонним р2р сдернуть
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:43

Re: Ідея Банк

  flysoulfly написав:А IBAN валютной и гривневой карт - одинаковые у меня. Это тоже обычно тут ?
Возможно, многие банки так делают (ТАС, ГазМяс). Эт нормально (отличие счетов в суффиксе, который обычно не отображается для клиента), а при поступлении грошей банка видит их валюту
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:52

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:А IBAN валютной и гривневой карт - одинаковые у меня. Это тоже обычно тут ?
Эт нормально (отличие счетов в суффиксе, который обычно не отображается для клиента), а при поступлении грошей банка видит их валюту
та да, суффикс не просто не отображается в о.банке каком-то. Его ни в платьожке на пополнение карты нет, ни в договорах бамажных.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:25

Re: Ідея Банк

flysoulfly написав:та да, суффикс не просто не отображается в о.банке каком-то. Его ни в платьожке на пополнение карты нет, ни в договорах бамажных.


Трудно отображать то чего вообще не существует. )
Aps
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