Власне новина тут https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.
Alien написав:Власне новина тут https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.
VYu написав:Щось не виходить поповнити з картки Ідеї ні Укргаз-картку у додатку Укргазу, ні Моно-картку у додатку Моно. Ліміти картки Ідеї налаштував згідно суми. Підтримка Ідеї каже, що до них запит не надходить, але ж з двох різних банків?
(Мабуть, це в той останній день місяця якась криза була... Наступного дня вже легше: лише частина спроб неуспішна. Вчора теж працювало.)