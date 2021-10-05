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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
29%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 14:48

КБВ+ здувається пiсля нового року

Власне новина тут https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card
Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:38

  Alien написав:Власне новина тут https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card
Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.
на выход в другой банк на конвертдепо
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:48

  VYu написав:Щось не виходить поповнити з картки Ідеї ні Укргаз-картку у додатку Укргазу, ні Моно-картку у додатку Моно. Ліміти картки Ідеї налаштував згідно суми. Підтримка Ідеї каже, що до них запит не надходить, але ж з двох різних банків?


(Мабуть, це в той останній день місяця якась криза була... Наступного дня вже легше: лише частина спроб неуспішна. Вчора теж працювало.)
VYu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:58

Re: Ідея Банк

Зламали бубліка і веб-кабінет.
Це надовго?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:57

КБВ+ здувається пiсля нового року

  Alien написав:Власне новина тут https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card
Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.


В связи с этим вопрос: если снимать в родных банкоматах, проводка по счету день/день?
А если в чужих, когда проведется по счету сумма?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:23

  demichh написав:
  Alien написав:Власне новина тут https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card
Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.


В связи с этим вопрос:
А если в чужих, когда проведется по счету сумма?

по клирингу расчетов
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:27

  sens написав:
  Alien написав:Власне новина тут https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card
Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.
на выход в другой банк на конвертдепо

чем выходить? тут своих не держали,тут халяву давали за 30коп. в месяц
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:26

Re: Ідея Банк

Додатки у всіх не працїють)?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:33

Re: Ідея Банк

Alien написав:Власне новина тут https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card
Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.


Навіщо ж так ножа вставляти, картка відносно свіжа...
Якщо тягнути іншими банком - теж вжарять як за переказ?
2XL
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